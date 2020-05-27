«Трактор» заинтересован в нападающем ЦСКА Калинине

«Трактор» интересуется нападающим ЦСКА Сергеем Калининым, сообщает Telegram-канал «Igor Zhukov Life».

По информации источника, армейцы хотят избавиться от 29-летнего хоккеиста в связи с необходимостью вписаться в потолок зарплат. Калинин подписал 4-летний контракт с ЦСКА в 2018 году, по соглашению игрок получает 85 миллионов рублей в год. Сообщается, что красно-синие планируют расторгнуть контракт с нападающим по собственной инициативе, а хоккеист получит компенсацию. «Трактор» сможет заключить с Калининым соглашение ориентировочно на 45-50 миллионов рублей в год.

В сезоне-2019/20 Калинин провел за ЦСКА 61 матч и набрал 10 (7+3) очков.