«Трактор» забросил шесть шайб в ворота «Нефтехимика»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимал «Нефтехимик». В результативной встрече хозяева взяли верх со счетом 6:3.

Челябинцы выиграли третий матч подряд и набрали 22 матча.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

Голы: Буцаев — 2 (Шарифьянов), 8:58 — 0:1. Михеев — 1 (Манухов, Авцин), 12:33 — 1:1. Седлак — 5 (бол., Гика, Бэйлен), 20:23 — 2:1. Хафизов — 2, 23:12 — 2:2. Калинин — 6 (Берглунд, Пилут), 25:03 — 3:2. Гика — 4 (Седлак, Основин), 26:15 — 4:2. Гудачек — 2 (бол.), 42:38 — 4:3. Бывальцев — 5 (бол., Пилут, Калинин), 47:12 — 5:3. Берглунд — 2, 52:33 — 6:3.

Вратари: Вилл — Барулин.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 33 (12+14+7) — 24 (7+9+8).

Судьи: Бондарь, Букин.

18 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова. 3025 зрителей.