Трансляция матча «Трактор» — «Югра» начнется в 16:55 по московскому времени

«Трактор» и «Югра» сыграют в матче Кубка губернатора Челябинской области в среду, 28 августа. Игра состоится на ледовой арене «Трактор» в Челябинске, стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет телеканал КХЛ. Трансляция начнется за пять минут до игры.

11-й розыгрыш предсезонного турнира проходит в Челябинске с 27 по 30 августа. В соревновании участвуют «Трактор», «Амур», «Лада» и «Югра». Команды играют по круговой системе. Южноуральский хоккейный форум в Челябинске ведет свою историю с 2011 года.

В сезоне-2023/24 «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, «Амур» и «Лада» завершили выступление в первом раунде плей-офф, а «Югра» дошла до полуфинала ВХЛ.