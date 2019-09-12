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«Трактор» выставил «Куньлуню» штраф в несколько миллионов рублей за пропуск турнира в Челябинске

21:22
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Как стало известно «СЭ», «Трактор» выставил «Куньлуню» штраф в несколько миллионов рублей за пропуск предсезонного турнира в Челябинске.

Китайский клуб должен был сыграть на Кубке Губернатора Челябинской области, но незадолго до старта вынужден был сняться с него, столкнувшись со сложностями при получении российских виз для американских и британских сотрудников. По нашей информации, «Куньлунь» принял штраф и планирует выплатить его «Трактору».

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