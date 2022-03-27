«Трактор» вышел в финал плей-офф Восточной конференции

«Трактор» победил «Салават Юлаев» в шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ со счетом 2:1.

Команда из Челябинска выиграла серию со счетом 4-2 и вышла в финал Восточной конференции.

Второй финалист определится в паре «Металлурга» и «Авангарда». Пока счет в серии 3-2 в пользу команды из Магнитогорска. Шестой матч в серии пройдет 28 марта в Балашихе.

Отметим, что если в финал конференции выйдет «Металлург», то преимущество домашнего льда будет именно у «Магнитки». А если дальше пройдет «Авангард», то уже «Трактор» будет начинать серию на своем льду.

Ранее стало известно, что в финале Западной конференции СКА сыграет против ЦСКА.