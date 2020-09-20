«Трактор» всухую разгромил «Амур». Кравцов забил в четвертом матче подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на своем льду разгромил «Амур» — 5:0.

Нападающий челябинцев Виталий Кравцов набрал в этой встрече 2 (1+1) очка. Он забил в четвертом матче подряд. Это его шестой гол в сезоне.

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«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы: Бывальцев — 1 (Пилут, Оберг), 0:51 — 1:0. Бывальцев — 2 (мен.), 15:17 — 2:0. Седлак — 2 (Манухов, Калинин), 33:51 — 3:0. Кравцов — 6 (Гика, Бэйлен), 37:06 — 4:0. Бэйлен — 2 (бол., Гика, Кравцов), 53:20 — 5:0.

Вратари: Вилл — Лангхамер.

Штраф: 18 — 10.

Броски: 33 (14+10+9) — 17 (4+7+6).

Судьи: Гашилов, Раводин.

20 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова. 3008 зрителей.