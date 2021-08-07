«Трактор» всухую обыграл СКА на предсезонном турнире в Сочи
15:15
«Трактор» переиграл СКА на турнире в Сочи Sochi Hockey Open. Команда из Челябинска одержала победу со счетом 1:0.
Исход встречи решил точный бросок Лукаша Седлака в меньшинстве. Шатаут у «Трактора» оформил голкипер Роман Вилл.
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Sochi Hockey Open
«Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Седлак — 2 (Яруллин, Пилут), 8:23 — 1:0.
Вратари: Вилл — Самонов (58:35).
Судьи: Ромасько, Фатеев.
7 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.
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