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«Трактор» всухую обыграл СКА на предсезонном турнире в Сочи

15:15
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«Трактор» переиграл СКА на турнире в Сочи Sochi Hockey Open. Команда из Челябинска одержала победу со счетом 1:0.

Исход встречи решил точный бросок Лукаша Седлака в меньшинстве. Шатаут у «Трактора» оформил голкипер Роман Вилл.

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Товарищеские матчи. Клубы

Sochi Hockey Open

«Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Седлак — 2 (Яруллин, Пилут), 8:23 — 1:0.

Вратари: Вилл — Самонов (58:35).

Судьи: Ромасько, Фатеев.

7 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

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