«Трактор» всухую обыграл «Северсталь»

«Северсталь» дома проиграла «Трактору» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе команды из Челябинска шайбы забросили Томаш Гика, Якоб Берглунд, Сергей Телегин и Артем Шварев.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Трактор» (Челябинск) — 0:4 (0:0, 0:4, 0:0)

Голы: Гика — 3 (бол., Бэйлен, Основин), 25:02 — 0:1. Берглунд — 1 (Косов), 31:49 — 0:2. Телегин — 1 (Шаров, Полыгалов), 34:29 — 0:3. Шварев — 1 (Авцин, Бэйлен), 39:11 — 0:4.

Вратари: Подъяпольский (Шугаев, 34:29) — Вилл.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (10+7+9) — 36 (11+15+10).

Судьи: Кулев, Одиньш.

15 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».