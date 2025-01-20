«Трактор» — «Витязь»: видеообзор матча НХЛ

«Трактор» дома обыграл «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

У хозяев шайбы забросили Виталий Кравцов, Андрей Светлаков, Александр Рыков и Александр Кадейкин

Авторами голов «Витязя» стали Фредерик Готье, Иван Чехович и Владимир Галузин.

«Трактор» набрал 67 баллов и лидирует в Восточной конференции. «Витязь» с 41 очком идет 10-м на «Западе».