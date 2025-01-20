«Трактор» — «Витязь»: видеообзор матча НХЛ
«Трактор» дома обыграл «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ со счетом 4:3.
У хозяев шайбы забросили Виталий Кравцов, Андрей Светлаков, Александр Рыков и Александр Кадейкин
Авторами голов «Витязя» стали Фредерик Готье, Иван Чехович и Владимир Галузин.
«Трактор» набрал 67 баллов и лидирует в Восточной конференции. «Витязь» с 41 очком идет 10-м на «Западе».
Положение команд
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|48
|38
|10
|78
|2
|ЦСКА
|46
|27
|19
|61
|3
|Спартак
|46
|27
|19
|60
|4
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|5
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|46
|21
|25
|50
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|46
|18
|28
|41
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|49
|31
|18
|67
|2
|Ак Барс
|46
|30
|16
|62
|3
|Сал. Юлаев
|46
|30
|16
|62
|4
|Металлург Мг
|48
|29
|19
|61
|5
|Автомобилист
|46
|27
|19
|60
|6
|Авангард
|46
|24
|22
|51
|7
|Адмирал
|47
|20
|27
|48
|8
|Сибирь
|46
|19
|27
|45
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|47
|14
|33
|41
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
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|20.01
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|1 : 2 Б
|20.01
|17:00
|
Трактор – Витязь
|4 : 3
|20.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|4 : 0
|20.01
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|2 : 3 ОТ
|20.01
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|3 : 2 Б
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