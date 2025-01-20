«Трактор» и «Витязь» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Трактор» и «Витязь» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 20 января. Игра пройдет на арене «Трактор» в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Трактора» и «Витязя» покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Челябинске встречу также транслирует канал «ОТВ».

С ключевыми событиями и результатом игры «Трактор» — «Витязь» можно будет ознакомиться в нашем матч-центре.

Команды встретятся в лиге впервые в сезоне-2024/25. «Трактор» набрал 65 очков в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Витязь» провел 45 игр и набрал 41 очко.

В предыдущих матчах сезона «Трактор» победил «Нефтехимик» со счетом 4:2, а «Витязь» обыграл «Ладу» — 6:2.

Матч «Трактор» — «Витязь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс