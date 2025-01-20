Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:13

«Трактор» обыграл «Витязь» и одержал четвертую победу подряд

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Трактор» на своем льду победил «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

У хозяев по два очка в этой игре набрали Виталий Кравцов (1+1), Андрей Светлаков (1+1) и Михаил Горюнов-Рольгизер (0+2), по шайбе на свой счет записали Александр Рыков и Александр Кадейкин. У гостей отличились Фредерик Готье, Иван Чехович и Владимир Галузин, у которого также голевой пас. Дмитрий Бучельников заработал 2 (0+2) очка.

«Трактор» набрал 67 баллов за 49 матчей и укрепил лидерство на «Востоке». Челябинская команда одержала четвертую победу подряд. «Витязь» с 41 баллом после 46 игр идет 10-м в Западной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Витязь» (Московская область) — 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Голы: Кравцов — 17 (Светлаков, Горюнов-Рольгизер), 21:12 — 1:0. Светлаков — 12 (Горюнов-Рольгизер, Кравцов), 25:28 — 2:0. Готье — 12 (бол., Рой, Бучельников), 37:52 — 2:1. Рыков — 1 (Дер-Аргучинцев, Блажиевский), 42:02 — 3:1. Галузин — 2 (Макеев), 42:26 — 3:2. Кадейкин — 20 (бол., Кэмпфер, Дер-Аргучинцев), 50:34 — 4:2. Чехович — 12 (Галузин, Бучельников), 58:19 — 4:3.

Вратари: Фукале — Кареев (56:59 — 58:19).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 36 (10+12+14) — 23 (8+2+13).

Судьи: Наумов, Ромасько.

20 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Трактор
Читайте также
В бундестаге на следующей неделе обсудят возможность запрета АдГ в ФРГ
Российского лыжника дисквалифицировали после победы на марафоне в Швейцарии
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко
Команда Санкт-Петербурга обыграла москвичей на чемпионате России по прыжкам
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
Как Хабиб Нурмагомедов провел тренерский бенефис на UFC 311
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Нефтехимик» — «Металлург»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

Хет-трик Ливо принес «Салавату Юлаеву» победу над «Авангардом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 48 38 10 78
2 ЦСКА 46 27 19 61
3 Динамо М 46 28 18 59
4 Спартак 45 27 18 59
5 Северсталь 46 28 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 46 18 28 41
11 Сочи 46 14 32 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 49 31 18 67
2 Ак Барс 46 30 16 62
3 Сал. Юлаев 46 30 16 62
4 Автомобилист 46 27 19 60
5 Металлург Мг 47 28 19 59
6 Авангард 46 24 22 51
7 Адмирал 47 20 27 48
8 Сибирь 46 19 27 45
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 46 14 32 40
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 48 10 38 25
Результаты / календарь
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
20.01 12:30
Адмирал – Ак Барс
 1 : 2 Б
20.01 17:00
Трактор – Витязь
 4 : 3
20.01 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 4 : 0
20.01 19:30
Нефтехимик – Металлург Мг
 - : -
20.01 19:30
Торпедо – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости