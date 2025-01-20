«Трактор» обыграл «Витязь» и одержал четвертую победу подряд
«Трактор» на своем льду победил «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.
У хозяев по два очка в этой игре набрали Виталий Кравцов (1+1), Андрей Светлаков (1+1) и Михаил Горюнов-Рольгизер (0+2), по шайбе на свой счет записали Александр Рыков и Александр Кадейкин. У гостей отличились Фредерик Готье, Иван Чехович и Владимир Галузин, у которого также голевой пас. Дмитрий Бучельников заработал 2 (0+2) очка.
«Трактор» набрал 67 баллов за 49 матчей и укрепил лидерство на «Востоке». Челябинская команда одержала четвертую победу подряд. «Витязь» с 41 баллом после 46 игр идет 10-м в Западной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Витязь» (Московская область) — 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)
Голы: Кравцов — 17 (Светлаков, Горюнов-Рольгизер), 21:12 — 1:0. Светлаков — 12 (Горюнов-Рольгизер, Кравцов), 25:28 — 2:0. Готье — 12 (бол., Рой, Бучельников), 37:52 — 2:1. Рыков — 1 (Дер-Аргучинцев, Блажиевский), 42:02 — 3:1. Галузин — 2 (Макеев), 42:26 — 3:2. Кадейкин — 20 (бол., Кэмпфер, Дер-Аргучинцев), 50:34 — 4:2. Чехович — 12 (Галузин, Бучельников), 58:19 — 4:3.
Вратари: Фукале — Кареев (56:59 — 58:19).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 36 (10+12+14) — 23 (8+2+13).
Судьи: Наумов, Ромасько.
20 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|48
|38
|10
|78
|2
|ЦСКА
|46
|27
|19
|61
|3
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|4
|Спартак
|45
|27
|18
|59
|5
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|45
|20
|25
|48
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|46
|18
|28
|41
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|49
|31
|18
|67
|2
|Ак Барс
|46
|30
|16
|62
|3
|Сал. Юлаев
|46
|30
|16
|62
|4
|Автомобилист
|46
|27
|19
|60
|5
|Металлург Мг
|47
|28
|19
|59
|6
|Авангард
|46
|24
|22
|51
|7
|Адмирал
|47
|20
|27
|48
|8
|Сибирь
|46
|19
|27
|45
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|46
|14
|32
|40
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
|20.01
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|1 : 2 Б
|20.01
|17:00
|
Трактор – Витязь
|4 : 3
|20.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|4 : 0
|20.01
|19:30
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|- : -
|20.01
|19:30
|
Торпедо – Спартак
|- : -