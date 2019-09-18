«Трактор» в овертайме победил «Сибирь»

«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме одержал волевую победу над «Сибирью» — 2:1. Счет в середине первого периода открыл нападающий хозяев Дмитрий Саюстов. На 36-й минуте Алексей Кручинин восстановил равновесие. Победу челябинцам в овертайме принес Эндрю Кейлоф.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Саюстов — 2, 9:24 — 1:0. Кручинин — 3, 35:40 — 1:1. Кейлоф — 3 (бол., Виртанен), 64:04 — 1:2.

Вратари: Сятери — Демченко.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 26 (4+7+14+1) — 30 (11+13+4+2).

Судьи: Гамалей, Овчинников.

18 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

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