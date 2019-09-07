«Трактор» в овертайме одержал победу над «Амуром»

«Трактор» в овертайме победил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе победителей отличились Данил Файзуллин и Алексей Кручинин. За клуб из Хабаровска шайбу забросил Антон Глинкин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Глинкин — 1 (бол., Калинин, Карпухин), 38:01 — 0:1. Файзуллин — 1 (Г. Зогорна, Т. Зогорна), 46:01 — 1:1. Кручинин — 1 (Анд. Попов, Карпухин), 61:34 — 1:2.

Вратари: Лангхамер — Федотов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (11+2+13+1) — 28 (11+10+5+2).

Судьи: Гусев, Кулаков.

7 сентября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

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