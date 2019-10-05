«Трактор» в гостях победил СКА

«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победил СКА со счетом 2:1. Победный гол забил Эндрю Кейлоф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Голы: Карпов — 2 (Галенюк, Ткачев), 7:31 — 1:0. Гика — 2 (Седлак), 8:21 — 1:1. Кейлоф — 4 (Кручинин, Терещенко), 11:20 — 1:2.

Вратари: Мельничук (59:15) — Демченко.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 22 (6+10+6) — 20 (8+5+7).

Судьи: Оскирко, Сергеев.

5 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».