«Трактор» в гостях победил СКА
19:43
«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победил СКА со счетом 2:1. Победный гол забил Эндрю Кейлоф.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Голы: Карпов — 2 (Галенюк, Ткачев), 7:31 — 1:0. Гика — 2 (Седлак), 8:21 — 1:1. Кейлоф — 4 (Кручинин, Терещенко), 11:20 — 1:2.
Вратари: Мельничук (59:15) — Демченко.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 22 (6+10+6) — 20 (8+5+7).
Судьи: Оскирко, Сергеев.
5 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/?from=header-main-menu
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