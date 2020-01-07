«Трактор» в гостях обыграл «Сочи»

«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Сочи» со счетом 2:0. Голы забили Эндрю Кейлоф и Вячеслав Основин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Трактор» (Челябинск) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Кейлоф — 8 (бол., Седлак, Бэйлен), 38:30 — 0:1. Основин — 9 (п.в.), 59:02 — 0:2.

Вратари: Проскуряков (58:46 — 59:02, 59:06) — Галимов.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 31 (6+12+13) — 27 (12+9+6).

Судьи: Бондарь, Гамалей.

7 января. Сочи. ДС «Большой».