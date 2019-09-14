«Трактор» в гостях обыграл «Куньлунь»

«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Куньлунь» со счетом 2:1. Победный гол забил Ессе Виртанен.

Для «Трактора» это четвертая победа в последних пяти матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Кейлоф — 2 (Гика, Седлак), 18:02 — 0:1. Виртанен — 1 (Гика, Терещенко), 37:10 — 0:2. Фу — 1 (Крэкнелл, Вольски), 59:42 — 1:2.

Вратари: Смит (58:49 — 59:50) — Демченко.

Штраф: 14 — 2.

Броски: 36 (8+11+17) — 18 (7+4+7).

Судьи: Бирин, Ромасько.

14 сентября. Шэньчжэнь. Спортивный центр Универсиады.