«Трактор» уступил «Сибири». Руохомаа сделал две голевые передачи

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимал «Сибирь». Гости победили со счетом 2:1. Защитник команды из Новосибирска Микаэль Руохомаа сделал две голевые передачи.

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«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Яковлев — 3 (Руохомаа, Пуустинен), 22:57 — 0:1. Миловзоров — 8 (Руохомаа), 46:33 — 0:2. Бэйлен — 5 (Виртанен, Кручинин), 59:26 — 1:2.

Вратари: Федотов (58:37 — 59:26, 59:32) — Сятери.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (10+10+15) — 29 (11+12+6).

Судьи: Кулев, Щенев.

9 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

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