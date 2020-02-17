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«Трактор» уступил «Северстали» на своем льду

19:17
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимал «Северсталь». Гости победили со счетом 4:2.

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«Трактор» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

Голы: Кулда — 1 (Кинрейд, Кодола), 3:28 — 0:1. Кодола — 6 (Марковин), 17:02 — 0:2. Седлак — 21, 43:30 — 1:2. Гика — 16 (Седлак, Кейлоф), 46:02 — 2:2. Алексеев — 5 (бол., Марковин, Петунин), 56:23 — 2:3. Хлыстов — 3 (бол., п.в.), 59:55 — 2:4.

Вратари: Галимов (Федотов, 20:00, 59:46 — 59:55) — Подъяпольский (3:07 — 3:28).

Штраф: 20 — 8.

Броски: 22 (8+5+9) — 35 (10+16+9).

Судьи: Бирин, Лаврентьев.

17 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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