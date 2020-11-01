«Трактор» уступил «Металлургу», прервав серию из четырех побед

«Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Трактор» со счетом 4:1.

В составе хозяев отличились Сергей Мозякин, Семен Кошелев, Юхо Ламмикко и Егор Мартынов, забросивший в пустые ворота. Гости ответили точным броском Вячеслава Основина.

После этого матча «Металлург» с 29 очками расположился на шестом месте Восточной конференции, «Трактор» с 30 очками — на четвертой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Мозякин — 3 (бол., Бек, Яковлев), 13:26 — 1:0. Кошелев — 7 (бол., Плотников, Мартынов), 18:07 — 2:0. Ламмикко — 6 (Плотников), 39:08 — 3:0. Основин — 4 (Бывальцев), 42:58 — 3:1. Мартынов — 3 (п.в.), 59:18 — 4:1.

Вратари: Олкинуора — Вилл (58:31 — 58:31).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 24 (9+6+9) — 29 (10+4+15).

Судьи: Белов, Оскирко.

1 ноября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 1931 зритель.