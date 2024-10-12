«Трактор» и «Торпедо» сыграют в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 12 октября. Игра пройдет на ледовой арене «Трактор» им. В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 14.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Трактор» — «Торпедо» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ». Начало эфира — в 15.45 по местному времени.

Команда Бенуа Гру набрала 20 очков и возглавляет Западную конференцию. Команда из Нижнего Новгорода с 17-ю баллами располагается на 4-й строчке на Западе.

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