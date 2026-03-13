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«Трактор» победил «Торпедо» в овертайме

Руслан Минаев

«Трактор» дома победил «Торпедо» в овертайме матча FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев по 2 (1+1) очка набрали Михаил Григоренко и Виталий Кравцов. Две результативные передачи сделал Джош Ливо. У гостей шайбы забросили Владимир Ткачев и Андрей Белевич.

«Трактор» набрал 69 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 79 очками располагается на пятой строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
13 марта, 17:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск)
Трактор
Торпедо
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КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК Трактор
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 8 6 2 13
2 Ак Барс 8 5 3 11
3 Барыс 7 5 2 10
4 Салават Юлаев 7 4 3 9
5 Нефтехимик 7 4 3 9
6 Автомобилист 7 2 5 6
7 Адмирал 8 2 6 6
8 Авангард 7 3 4 6
9 Амур 7 2 5 5
10 Сибирь 7 2 5 5
11 Трактор 6 2 4 4
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 8 7 1 14
2 Спартак 7 5 2 10
3 Торпедо НН 7 5 2 10
4 ЦСКА 8 5 3 10
5 СКА 6 5 1 10
6 Динамо М 8 4 4 8
7 Динамо Мн 6 2 4 7
8 Шанхай Дрэгонс 5 3 2 6
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23.09 12:30 Адмирал – Локомотив 1 : 2
23.09 17:00 Салават Юлаев – Металлург Мг 3 : 4
23.09 19:30 Нефтехимик – Лада - : -
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