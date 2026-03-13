«Трактор» победил «Торпедо» в овертайме

«Трактор» дома победил «Торпедо» в овертайме матча FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев по 2 (1+1) очка набрали Михаил Григоренко и Виталий Кравцов. Две результативные передачи сделал Джош Ливо. У гостей шайбы забросили Владимир Ткачев и Андрей Белевич.

«Трактор» набрал 69 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 79 очками располагается на пятой строчке «Запада».