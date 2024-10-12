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Сегодня, 16:20

Шайба Светлакова в овертайме принесла «Трактору» домашнюю победу над «Торпедо»

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«Трактор» обыграл «Торпедо» в овертайме матча КХЛ.
Фото ХК «Торпедо»

«Трактор» в овертайме одержал победу над «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.

Нижегородцы трижды сравнивали счет в игре, в том числе за 18 секунд до конца третьего периода матч в овертайм перевел Евгений Свечников. Также в составе гостей отличились Василий Атанасов (дубль) и Роберт Линч.

У челябинцев шайбы забросили Максим Шабанов, Сергей Телегин, Александр Кадейкин, Владимир Ткачев и Андрей Светлаков.

«Трактор» прервал 6-матчевую победную серию «Торпедо» и одержал шестую победу подряд.

«Трактор» расположился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 22 очка. «Торпедо» идет на третьей строчке Запада, имея в активе 18 баллов.

В следующем матче челябинцы примут «Авангард» 14 октября, а «Торпедо» спустя три дня сыграет дома с «Нефтехимиком».

FONBET Чемпионат КХЛ

«Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 ОТ (1:0, 1:1, 2:3, 1:0)

Голы: Шабанов — 7 (Телегин, Кадейкин), 1:53 — 1:0. Атанасов — 5, 22:13 — 1:1. Телегин — 1 (Котляревский, Рыкманов), 23:39 — 2:1. Атанасов — 6 (Линч), 42:04 — 2:2. Кадейкин — 7 (Шабанов, Карпухин), 46:25 — 3:2. Ткачев — 3 (Робинсон, Сикьюра), 46:42 — 4:2. Линч — 5, 49:21 — 4:3. Свечников — 3 (Филлипс, Фирстов), 59:42 — 4:4. Светлаков — 4 (Телегин, Шабанов), 61:55 — 5:4.

Вратари: Мыльников — Кульбаков (57:33 — 59:42).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (5+10+12+1) — 34 (6+10+18+0).

Судьи: Беляев, Наумов.

12 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

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КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК Трактор
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 14 11 3 24
2 Спартак 14 9 5 20
3 Торпедо 15 8 7 18
4 ЦСКА 15 7 8 18
5 СКА 14 8 6 17
6 Северсталь 15 8 7 16
7 Динамо Мн 13 7 6 15
8 Витязь 14 7 7 14
9 Куньлунь РС 15 6 9 13
10 Динамо М 14 6 8 13
11 Сочи 14 5 9 11
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 14 10 4 22
2 Автомобилист 15 9 6 20
3 Сибирь 15 9 6 19
4 Нефтехимик 15 7 8 17
5 Металлург Мг 16 8 8 16
6 Ак Барс 13 8 5 16
7 Сал. Юлаев 11 7 4 14
8 Адмирал 13 6 7 14
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12.10 14:00
Трактор – Торпедо
 5 : 4 ОТ
12.10 14:00
Спартак – Ак Барс
 3 : 0
12.10 14:30
Металлург Мг – Авангард
 4 : 2
12.10 17:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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