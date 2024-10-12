Шайба Светлакова в овертайме принесла «Трактору» домашнюю победу над «Торпедо»
«Трактор» в овертайме одержал победу над «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.
Нижегородцы трижды сравнивали счет в игре, в том числе за 18 секунд до конца третьего периода матч в овертайм перевел Евгений Свечников. Также в составе гостей отличились Василий Атанасов (дубль) и Роберт Линч.
У челябинцев шайбы забросили Максим Шабанов, Сергей Телегин, Александр Кадейкин, Владимир Ткачев и Андрей Светлаков.
«Трактор» прервал 6-матчевую победную серию «Торпедо» и одержал шестую победу подряд.
«Трактор» расположился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 22 очка. «Торпедо» идет на третьей строчке Запада, имея в активе 18 баллов.
В следующем матче челябинцы примут «Авангард» 14 октября, а «Торпедо» спустя три дня сыграет дома с «Нефтехимиком».
FONBET Чемпионат КХЛ
«Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 ОТ (1:0, 1:1, 2:3, 1:0)
Голы: Шабанов — 7 (Телегин, Кадейкин), 1:53 — 1:0. Атанасов — 5, 22:13 — 1:1. Телегин — 1 (Котляревский, Рыкманов), 23:39 — 2:1. Атанасов — 6 (Линч), 42:04 — 2:2. Кадейкин — 7 (Шабанов, Карпухин), 46:25 — 3:2. Ткачев — 3 (Робинсон, Сикьюра), 46:42 — 4:2. Линч — 5, 49:21 — 4:3. Свечников — 3 (Филлипс, Фирстов), 59:42 — 4:4. Светлаков — 4 (Телегин, Шабанов), 61:55 — 5:4.
Вратари: Мыльников — Кульбаков (57:33 — 59:42).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 28 (5+10+12+1) — 34 (6+10+18+0).
Судьи: Беляев, Наумов.
12 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
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|Локомотив
|14
|11
|3
|24
|2
|Спартак
|14
|9
|5
|20
|3
|Торпедо
|15
|8
|7
|18
|4
|ЦСКА
|15
|7
|8
|18
|5
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|14
|8
|6
|17
|6
|Северсталь
|15
|8
|7
|16
|7
|Динамо Мн
|13
|7
|6
|15
|8
|Витязь
|14
|7
|7
|14
|9
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|10
|Динамо М
|14
|6
|8
|13
|11
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|14
|5
|9
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|14
|10
|4
|22
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|5
|Металлург Мг
|16
|8
|8
|16
|6
|Ак Барс
|13
|8
|5
|16
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|15
|5
|10
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|12.10
|14:00
|
Трактор – Торпедо
|5 : 4 ОТ
|12.10
|14:00
|
Спартак – Ак Барс
|3 : 0
|12.10
|14:30
|
Металлург Мг – Авангард
|4 : 2
|12.10
|17:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|12.10
|17:00
|
СКА – Автомобилист
|- : -
|12.10
|17:00
|
Динамо М – Сал. Юлаев
|- : -