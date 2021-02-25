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«Трактор» выиграл у «Торпедо»

19:21
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«Трактор» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата — 3:2. Победную шайбу челябинцы провели на последней минуте третьего периода.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Гика — 14 (Седлак), 11:53 — 1:0. Чехович — 16 (бол., Уайдмэн, Жафяров), 23:26 — 1:1. Бывальцев — 13 (мен., Манухов, Калинин), 33:26 — 2:1. Варнаков — 11 (Уайдмэн, Пайгин), 46:42 — 2:2. Седлак — 16 (Гика, Бэйлен), 59:08 — 3:2.

Вратари: Федотов — Тихомиров (59:42).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 28 (10+9+9) — 23 (7+6+10).

Судьи: Щенев, Юдаков.

25 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова. 4189 зрителей.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/?type=conference

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