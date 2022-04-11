«Трактор» сравнял счет во втором периоде шестого матча серии с «Магниткой»

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«Трактор» сравнял счет во втором периоде шестого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом» — 1:1.

Единственную шайбу во второй двадцатиминутке забросил нападающий Виталий Кравцов.

«Магнитка» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1.

В случае победы «Трактора» шестой матч серии пройдет 13 апреля в Челябинске.