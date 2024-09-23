«Трактор» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» обыграл «Трактор» в выездном матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Видео лучших моментов встречи опубликовано в официальной группе лиги в соцсети VK.

Для «Спартака» эта победа стала пятой в нынешнем сезоне. После семи игр красно-белые с 11 очками вышли на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 10 баллами располагается на 3-й позиции на «Востоке».