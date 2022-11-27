Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:11

«Спартак» обыграл «Трактор» и продлил победную серию до четырех матчей

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Спартак» на выезде обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3.

Шайбы в составе московской команды забросили Никита Сусуев (дубль), Алексей Егоров, Матвей Заседа и Даниэль Усманов.

За челябинский клуб забили Илья Карпухин, Михаил Котляревский и Александр Шепелев.

«Спартак» продлил победную серию до четырех матчей. Команда занимает шестое место на Западе с 41 очков в 37 играх.

«Трактор» находится на восьмой строчке Востока с 33 очками в 36 матчах.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Спартак» (Москва) — 3:5 (1:2, 1:3, 1:0)

Голы: Сусуев — 1 (Савиков, Локтионов), 6:23 — 0:1. Карпухин — 3 (Пулккинен), 8:56 — 1:1. Егоров — 1 (Кукштель, Старченко), 18:30 — 1:2. Сусуев — 2 (Егоров), 25:20 — 1:3. Котляревский — 3 (Фатеев), 34:40 — 2:3. Заседа — 9 (Квартальнов, Кин), 38:23 — 2:4. Усманов — 1 (Чудинов), 39:23 — 2:5. Шепелев — 1 (Яруллин), 48:02 — 3:5.

Вратари: Проскуряков (Мыльников, 39:23, 57:17 — 57:39) — Рибар.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 35 (14+16+5) — 35 (11+10+14).

Судьи: Беляев, Гашилов.

27 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

ХК Спартак (Москва)
ХК Трактор
1
2
Читайте также
Коста-Рику не сломали 0:7 от Испании. Обыграли Японию и сохраняют шансы на плей-офф
Похищение сестры, нищее детство и побег от алиментов прямо во время матча. История героя ЧМ эквадорца Валенсии
Разведчики группировки «Отважные» посадили дрон ВСУ «Фурия»
Захарова обозвала «уродцем» латвийского депутата Кирштейнса
Пользователей Twitter возмутили слова главы ЕК о вине Кремля в мировом голоде
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Металлург» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев»

КХЛ: «Салават Юлаев» уступил «Металлургу», «Спартак» обыграл «Трактор» и другие матчи 27 ноября
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 36 28 8 59
2 ЦСКА 33 22 11 49
3 Локомотив 35 21 14 48
4 Торпедо 35 21 14 44
5 Динамо М 34 18 16 41
6 Спартак 37 18 19 41
7 Динамо Мн 35 15 20 37
8 Витязь 34 15 19 37
9 Северсталь 35 13 22 34
10 Куньлунь 36 13 23 29
11 Сочи 32 5 27 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 34 23 11 49
2 Металлург 34 22 12 48
3 Адмирал 36 21 15 46
4 Сибирь 37 21 16 45
5 Сал. Юлаев 35 18 17 43
6 Авангард 34 19 15 41
7 Ак Барс 33 14 19 34
8 Трактор 36 14 22 33
9 Барыс 35 14 21 30
10 Нефтехимик 34 14 20 29
11 Амур 32 12 20 29
Результаты / календарь
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
27.11 14:30
Сал. Юлаев – Металлург
 1 : 3
27.11 14:30
Трактор – Спартак
 3 : 5
27.11 17:00
Ак Барс – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости