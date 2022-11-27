«Спартак» обыграл «Трактор» и продлил победную серию до четырех матчей
«Спартак» на выезде обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3.
Шайбы в составе московской команды забросили Никита Сусуев (дубль), Алексей Егоров, Матвей Заседа и Даниэль Усманов.
За челябинский клуб забили Илья Карпухин, Михаил Котляревский и Александр Шепелев.
«Спартак» продлил победную серию до четырех матчей. Команда занимает шестое место на Западе с 41 очков в 37 играх.
«Трактор» находится на восьмой строчке Востока с 33 очками в 36 матчах.
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«Трактор» (Челябинск) — «Спартак» (Москва) — 3:5 (1:2, 1:3, 1:0)
Голы: Сусуев — 1 (Савиков, Локтионов), 6:23 — 0:1. Карпухин — 3 (Пулккинен), 8:56 — 1:1. Егоров — 1 (Кукштель, Старченко), 18:30 — 1:2. Сусуев — 2 (Егоров), 25:20 — 1:3. Котляревский — 3 (Фатеев), 34:40 — 2:3. Заседа — 9 (Квартальнов, Кин), 38:23 — 2:4. Усманов — 1 (Чудинов), 39:23 — 2:5. Шепелев — 1 (Яруллин), 48:02 — 3:5.
Вратари: Проскуряков (Мыльников, 39:23, 57:17 — 57:39) — Рибар.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 35 (14+16+5) — 35 (11+10+14).
Судьи: Беляев, Гашилов.
27 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
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