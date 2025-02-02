«Трактор» и «Сочи» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 2 февраля. Матч в Челябинске на ледовой арене «Трактор» начнется в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру в Челябинске покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ» и официальном сайте лиги. Для жителей Челябинска игра пройдет на местном телеканале «ОТВ».

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Перед этим матчем в регулярном чемпионате-2024/25 «Трактор» в четверг выиграл у «Витязя» (2:0), а «Сочи» — у «Куньлуня» (4:2).