«Трактор» на своем льду обыграл «Сочи»

«Трактор» дома обыграл «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

У хозяев дубль оформил Андрей Светлаков, также гол забил Сергей Телегин. У гостей шайбы забросили Василий Мачулин и Даниил Сероух.

«Трактор» набрал 74 очка и занимает 1-е место в таблице Восточной конференции. «Сочи» с 36 очками — на 11-й строчке «Запада».

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«Трактор» (Челябинск) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Телегин — 4 (Гуськов), 15:47 — 1:0. Мачулин — 4 (Венгрыжановский, Швырев), 24:09 — 1:1. Светлаков — 13 (Горюнов-Рольгизер, Коромыслов), 46:38 — 2:1. Сероух — 10 (М.С. Федотов), 56:39 — 2:2. Светлаков — 14 (Дронов), 60:31 — 3:2.

Вратари: Фукале — Иванов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 34 (12+10+11+1) — 23 (1+7+15+0).

Судьи: Белов, Гамалей.

2 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.