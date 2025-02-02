«Трактор» на своем льду обыграл «Сочи»
«Трактор» дома обыграл «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
У хозяев дубль оформил Андрей Светлаков, также гол забил Сергей Телегин. У гостей шайбы забросили Василий Мачулин и Даниил Сероух.
«Трактор» набрал 74 очка и занимает 1-е место в таблице Восточной конференции. «Сочи» с 36 очками — на 11-й строчке «Запада».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы: Телегин — 4 (Гуськов), 15:47 — 1:0. Мачулин — 4 (Венгрыжановский, Швырев), 24:09 — 1:1. Светлаков — 13 (Горюнов-Рольгизер, Коромыслов), 46:38 — 2:1. Сероух — 10 (М.С. Федотов), 56:39 — 2:2. Светлаков — 14 (Дронов), 60:31 — 3:2.
Вратари: Фукале — Иванов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 34 (12+10+11+1) — 23 (1+7+15+0).
Судьи: Белов, Гамалей.
2 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
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|Локомотив
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|Динамо М
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|49
|29
|20
|65
|6
|СКА
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|21
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|7
|Динамо Мн
|48
|26
|22
|58
|8
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|51
|23
|28
|54
|9
|Куньлунь РС
|50
|22
|28
|48
|10
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|50
|19
|31
|43
|11
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|51
|15
|36
|36
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|В
|П
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|1
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|54
|34
|20
|74
|2
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|32
|18
|67
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|66
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|Металлург Мг
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|31
|20
|66
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|50
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|24
|55
|7
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|50
|22
|28
|52
|8
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|51
|21
|30
|52
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|48
|18
|30
|42
|11
|Амур
|51
|13
|38
|31
|12
|Барыс
|52
|11
|41
|28
|2.02
|10:00
|
Адмирал – Сибирь
|3 : 4 ОТ
|2.02
|10:30
|
Амур – Барыс
|5 : 0
|2.02
|14:00
|
Трактор – Сочи
|3 : 2 ОТ
|2.02
|16:00
|
Лада – Автомобилист
|- : -
|2.02
|17:00
|
Северсталь – Спартак
|- : -
|2.02
|17:00
|
Куньлунь РС – Ак Барс
|- : -
|2.02
|17:10
|
Динамо Мн – Авангард
|- : -