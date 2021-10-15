«Трактор» одержал победу в матче с «Сочи»

«Трактор» победил «Сочи» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Томаш Гика. Челябинский клуб набрал 32 очка и занимает второе место на Востоке. У «Сочи» 12 очков и 12-я позиция на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Сочи» — 4:2 (1:2, 0:0, 3:0)

Голы: Гика — 3 (Бэйлен, Седлак), 5:43 — 1:0. Гараев — 4 (Феоктистов), 10:21 — 1:1. Феоктистов — 4 (бол., Якс, Лайпон), 11:06 — 1:2. Гика — 4, 45:35 — 2:2. Пулккинен — 10 (Бывальцев), 57:34 — 3:2. Тертышный — 11 (п.в., Гика), 59:38 — 4:2.

Вратари: Вилл — Хелльберг (58:54 — 59:38).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 40 (16+12+12) — 30 (11+7+12).

Судьи: Белов, Гашилов.

15 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова