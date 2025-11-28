«Трактор» и «Сочи» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 28 ноября. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

28 ноября, 17:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск) Трактор Сочи

Следить за ключевыми событиями игры «Трактор» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. В Челябинске трансляцию можно смотреть на телеканале ОТВ (начало эфира — в 19.00 по местному времени).

Челябинцы набрали 33 очка в 31 матче и занимают шестое место в Восточной конференции. Команда из Сочи с 19 очками в 28 играх располагается на 11-й строчке «Запада».