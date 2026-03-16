«Трактор» — СКА: видеообзор матча
«Трактор» дома одержал победу над СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.
Игра проходила в Челябинске 16 марта.
Дубль у хозяев оформил Михаил Григоренко. Джош Ливо сделал две результативные передачи. Единственную шайбу гостей забросил Рокко Гримальди.
«Трактор» (71 очко) занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. СКА с 79 очками идет пятым на «Западе». У армейцев прервалась серия из пяти побед подряд.
В следующем матче «Трактор» в Челябинске сыграет с «Металлургом». Игра пройдет 18 марта. СКА в этот же день на выезде встретится с «Сибирью».
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|67
|49
|18
|105
|2
|Авангард
|67
|46
|21
|97
|3
|Ак Барс
|67
|42
|25
|92
|4
|Автомобилист
|67
|40
|27
|84
|5
|Салават Юлаев
|67
|35
|32
|76
|6
|Трактор
|67
|32
|35
|73
|7
|Нефтехимик
|67
|33
|34
|69
|8
|Сибирь
|67
|29
|38
|67
|9
|Амур
|67
|26
|41
|60
|10
|Барыс
|67
|21
|46
|53
|11
|Адмирал
|67
|20
|47
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|67
|45
|22
|96
|2
|Динамо Мн
|67
|38
|29
|86
|3
|Северсталь
|67
|40
|27
|86
|4
|ЦСКА
|67
|37
|30
|82
|5
|Динамо М
|67
|38
|29
|81
|6
|СКА
|67
|36
|31
|79
|7
|Торпедо НН
|67
|36
|31
|79
|8
|Спартак
|66
|35
|31
|77
|9
|Шанхай Дрэгонс
|67
|21
|46
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|67
|18
|49
|44
Результаты / календарь
|18.03
|15:30
|Сибирь – СКА
|4 : 1
|18.03
|17:00
|Трактор – Металлург Мг
|6 : 2
|18.03
|17:00
|Сочи – Ак Барс
|2 : 4
|18.03
|17:00
|Салават Юлаев – Нефтехимик
|3 : 0
|18.03
|19:30
|Спартак – ЦСКА
|2 : 2 ОТ
|18.03
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Автомобилист
|2 : 6
|18.03
|19:30
|Динамо М – Адмирал
|1 : 2
