16 марта, 21:10

«Трактор» — СКА: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Трактор» дома одержал победу над СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Игра проходила в Челябинске 16 марта.

Дубль у хозяев оформил Михаил Григоренко. Джош Ливо сделал две результативные передачи. Единственную шайбу гостей забросил Рокко Гримальди.

«Трактор» (71 очко) занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. СКА с 79 очками идет пятым на «Западе». У армейцев прервалась серия из пяти побед подряд.

В следующем матче «Трактор» в Челябинске сыграет с «Металлургом». Игра пройдет 18 марта. СКА в этот же день на выезде встретится с «Сибирью».

Читайте также
ЦСКА развалился в Кубке против «Краснодара», игры нет, дисциплины — тоже. Но нужно ли теперь увольнять Челестини
У США заканчиваются редкоземы, необходимые для производства оружия. Что может пойти не так
Медведев потерял багаж во время перелета в Майами и высмеял авиакомпанию
Футболист Смолов признал вину по делу о драке в кафе в центре Москвы
Новак назвал текущий энергетический кризис крупнейшим за 40 лет
Бобровский провел 800 матчей в НХЛ и побил рекорд Хабибулина
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Сибирь» — ЦСКА: видеообзор матча

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2025/26 установил новый рекорд посещаемости
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 67 49 18 105
2 Авангард 67 46 21 97
3 Ак Барс 67 42 25 92
4 Автомобилист 67 40 27 84
5 Салават Юлаев 67 35 32 76
6 Трактор 67 32 35 73
7 Нефтехимик 67 33 34 69
8 Сибирь 67 29 38 67
9 Амур 67 26 41 60
10 Барыс 67 21 46 53
11 Адмирал 67 20 47 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 67 45 22 96
2 Динамо Мн 67 38 29 86
3 Северсталь 67 40 27 86
4 ЦСКА 67 37 30 82
5 Динамо М 67 38 29 81
6 СКА 67 36 31 79
7 Торпедо НН 67 36 31 79
8 Спартак 66 35 31 77
9 Шанхай Дрэгонс 67 21 46 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 67 18 49 44
Результаты / календарь
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
18.03 15:30 Сибирь – СКА 4 : 1
18.03 17:00 Трактор – Металлург Мг 6 : 2
18.03 17:00 Сочи – Ак Барс 2 : 4
18.03 17:00 Салават Юлаев – Нефтехимик 3 : 0
18.03 19:30 Спартак – ЦСКА 2 : 2 ОТ
18.03 19:30 Шанхай Дрэгонс – Автомобилист 2 : 6
18.03 19:30 Динамо М – Адмирал 1 : 2
Все результаты / календарь

