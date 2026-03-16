«Трактор» — СКА: видеообзор матча

«Трактор» дома одержал победу над СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Игра проходила в Челябинске 16 марта.

Дубль у хозяев оформил Михаил Григоренко. Джош Ливо сделал две результативные передачи. Единственную шайбу гостей забросил Рокко Гримальди.

«Трактор» (71 очко) занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. СКА с 79 очками идет пятым на «Западе». У армейцев прервалась серия из пяти побед подряд.

В следующем матче «Трактор» в Челябинске сыграет с «Металлургом». Игра пройдет 18 марта. СКА в этот же день на выезде встретится с «Сибирью».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max