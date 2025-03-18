«Трактор» победил СКА и гарантировал себе первое место «Востока»

«Трактор» дома обыграл СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

У хозяев голы забили Григорий Дронов, Остап Сафин, Владимир Ткачев и Чарльз Робинсон. Три результативные передачи сделал Виталий Кравцов. У гостей шайбы забросили Павел Дедунов и Дмитрий Юдин.

«Трактор» набрал 94 очка и гарантировал себе первое место в таблице Восточной конференции. Челябинцы прервали 4-матчевую победную серию СКА. Команда Романа Ротенберга с 79 очками — на 6-й строчке таблицы «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Голы: Дедунов — 3 (бол., Карпухин, Воробьев), 13:53 — 0:1. Дронов — 14 (мен., Кравцов, Коромыслов), 21:46 — 1:1. Ткачев — 12 (Кравцов, Горюнов-Рольгизер), 32:19 — 2:1. Юдин — 2 (Грицюк), 34:23 — 2:2. Сафин — 7 (Кадейкин, Телегин), 42:43 — 3:2. Робинсон — 12 (п.в., Кравцов), 58:35 — 4:2.

Вратари: Фукале — Заврагин (57:06 — 58:16, 58:25 — 58:35, 59:14).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 29 (3+15+11) — 34 (12+15+7).

Судьи: Беляев, Морозов.

18 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.