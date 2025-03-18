«Трактор» победил СКА и гарантировал себе первое место «Востока»
«Трактор» дома обыграл СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.
У хозяев голы забили Григорий Дронов, Остап Сафин, Владимир Ткачев и Чарльз Робинсон. Три результативные передачи сделал Виталий Кравцов. У гостей шайбы забросили Павел Дедунов и Дмитрий Юдин.
«Трактор» набрал 94 очка и гарантировал себе первое место в таблице Восточной конференции. Челябинцы прервали 4-матчевую победную серию СКА. Команда Романа Ротенберга с 79 очками — на 6-й строчке таблицы «Запада».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Голы: Дедунов — 3 (бол., Карпухин, Воробьев), 13:53 — 0:1. Дронов — 14 (мен., Кравцов, Коромыслов), 21:46 — 1:1. Ткачев — 12 (Кравцов, Горюнов-Рольгизер), 32:19 — 2:1. Юдин — 2 (Грицюк), 34:23 — 2:2. Сафин — 7 (Кадейкин, Телегин), 42:43 — 3:2. Робинсон — 12 (п.в., Кравцов), 58:35 — 4:2.
Вратари: Фукале — Заврагин (57:06 — 58:16, 58:25 — 58:35, 59:14).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 29 (3+15+11) — 34 (12+15+7).
Судьи: Беляев, Морозов.
18 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -