18 марта, 19:25

«Трактор» победил СКА и гарантировал себе первое место «Востока»

«Трактор» прервал 4-матчевую победную серию СКА
Руслан Минаев

«Трактор» дома обыграл СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

У хозяев голы забили Григорий Дронов, Остап Сафин, Владимир Ткачев и Чарльз Робинсон. Три результативные передачи сделал Виталий Кравцов. У гостей шайбы забросили Павел Дедунов и Дмитрий Юдин.

«Трактор» набрал 94 очка и гарантировал себе первое место в таблице Восточной конференции. Челябинцы прервали 4-матчевую победную серию СКА. Команда Романа Ротенберга с 79 очками — на 6-й строчке таблицы «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Голы: Дедунов — 3 (бол., Карпухин, Воробьев), 13:53 — 0:1. Дронов — 14 (мен., Кравцов, Коромыслов), 21:46 — 1:1. Ткачев — 12 (Кравцов, Горюнов-Рольгизер), 32:19 — 2:1. Юдин — 2 (Грицюк), 34:23 — 2:2. Сафин — 7 (Кадейкин, Телегин), 42:43 — 3:2. Робинсон — 12 (п.в., Кравцов), 58:35 — 4:2.

Вратари: Фукале — Заврагин (57:06 — 58:16, 58:25 — 58:35, 59:14).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 29 (3+15+11) — 34 (12+15+7).

Судьи: Беляев, Морозов.

18 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

  • Kristalker

    Если смотреть объективно, то у СКА это давняя проблема с вратарями, и найти хорошего вратаря сейчас очень непросто. Надеюсь СКА как то сможет выйти из положения.

    20.03.2025

  • Kristalker

    То есть, те 4 команды, которые идут за СКА для вас вообще рекордсмены по всем пропущенным шайбам? И почему так злорадствуете именно по отношению к СКА?

    20.03.2025

  • Бустег

    4 победы до этого не считаются?

    19.03.2025

  • Бустег

    слышь ты, пыжевод, иди свой ep6 лучше ремонтируй

    19.03.2025

  • Ментяра

    Кстати, Вадим, неплохо было бы по РПЛ такую таблицу по итогам 11-ти туров посленовогодних кто сколько набрал, я к сожалению не сохранил данные после 19-ти туров, буду благодарен.

    19.03.2025

  • Пан Юзеф

    Отлично! Тогда и проиграть не стыдно.

    19.03.2025

  • NIK21

    Интересно, с чего это Ротенберг стал позором? Да еще и Финляндии. Вообще-то в хоккее, да и не только, ответственность за результат лежит не только на тренере. Здесь игра командная. Ротенберг классный специалист, а проигрыши бывают у всех – это спорт. СКА – сильная команда и у нее огромный потенциал. Так что время покажет.

    19.03.2025

  • Ментяра

    по шайбам, вс? равно делать нех.., не до внуков

    19.03.2025

  • Ментяра

    Да, успокойтесь, попейте кизлярского, не по горлышко, а по донышко, проанализируйте вс?, и, сражайтесь, один за пятерых. А пиво для Ливо, кстати, Борисыч наверно уже нацелился на него.

    19.03.2025

  • Kirill Boglovsky

    Отдельный периоды ещё посчитай, счетовод)

    19.03.2025

  • Kirill Boglovsky

    Каком кверху)

    19.03.2025

  • Kirill Boglovsky

    это будет Ночная Хоккейная Лига )

    19.03.2025

  • Ментяра

    :thumbsup:

    19.03.2025

  • Kirill Boglovsky

    обСКАкалось )

    19.03.2025

  • Ментяра

    Похоже физику они на предсезонке профукали.

    19.03.2025

  • Пан Юзеф

    Да плевать на него. Он беспомощный хомячок.

    19.03.2025

  • Osokin L

    Вадик. Как СКА сыграл?

    18.03.2025

  • Osokin L

    Колени прострелим? Ой нет, наверное... там же еще заклятых друзей обыграть надо с разницей в 52 шайбы

    18.03.2025

  • Пан Юзеф

    Выберем тех, кто не сбежит. Проведем политбеседу. Родственников - в заложники. Не сбегут.

    18.03.2025

  • Osokin L

    А наших к ним отпускать нельзя... половина сбегут

    18.03.2025

  • Пан Юзеф

    Куд они на хер денутся? Прикажем - приедут. Приползут.

    18.03.2025

  • Osokin L

    Лишь бы они приехали... а то придется переодевать КуньЛуньговцев в форму Флориды

    18.03.2025

  • Пан Юзеф

    Ничего. Сообщим. В свое время.

    18.03.2025

  • Osokin L

    Все в курсе об этом матче... кроме НХЛ

    18.03.2025

  • Vadim Ivanov

    1) Не понял первой строки. 2) Кто (мы), и что-чего проходили (НЕТ конкретики) ?! 3) То, что СКА хорошая команда Америки НЕ открыли 4) Не всегда решения ПРАВИЛЬНЫЕ 5) Почему мои слова ЛИШНИЕ ?! = Я болельщик со стажем!!! НЕ придираюсь к каждой Вашей лабуде-бреду 6) Читайте пункты №№ 1-5, и в следующий раз, если с уважением, формулируйте свои мысли (писанину) ГРАМОТНО 7) Вопросы ??! - НЕТ Спасибо за внимание, воздерживающе-рассудительный Вы наш:hockey:

    18.03.2025

  • Пан Юзеф

    Роман Борисович готовит матч КХЛ - нхл. Сейчас ему не до тракторов.

    18.03.2025

  • andyk82

    Половина шайб в пустые. Жалко СКА в НХЛ не играет-Овечкиным бы к НГ рекорд бы пробил

    18.03.2025

  • АЛЕКСЕЙ ЧЕРНОВ

    Трактор лучший :heart:?:heart:?:heart:?

    18.03.2025

  • Andrey Sakharov

    Все удаления игроков СКА всегда высосаны из пальца. )) это мы проходили. хорошая у вас команда, киперы молодые очень. но - это решение ТШ. давате воздержимся от лишних слов. ПО нас всех рассудит. С уважением, болельщик Динамо.

    18.03.2025

  • Алексей А.

    Эх СКА пора посылать Вротенберга лесом..

    18.03.2025

  • rotor

    Отличная новость.

    18.03.2025

  • Спринт

    Лучший хоккейный город России накрячил ротенберговских и энто отрадно.

    18.03.2025

  • Iron Maiden

    Ска под нагрузками играет. Основная нагрузка это Ромка. Ко второму раунду плэй офф наберут форму и будут спокойно смотреть по телеку, начиная со второго раунда.

    18.03.2025

  • Vadim Ivanov

    СТАТИСТИКА, для клованов-прыщавых студентов, которых НЕ Бывает на ветках после побед БОГАТЫРЕЙ с Невы Победы/Поражения/Баланс на Западе в 2025-м году (январь-март): 1 Динамо 18-7 = +11 2 Локо 15-9 = +6 3 Минск 15-10 = +5 4-5 СКА 14-13 = +1 Торпедо 14-13 = +1 6 Сева 13-12 = +1 7-9 ЦСКА 12-14 = -2 Куньлунь 12-14 = -2 ----- Спартак 12-14 = -2 10 Витязь 8-19 = -11 11 Сочи 7-19 = -12 18 марта 2025 год 20.41 по московскому времени

    18.03.2025

  • Vitamin007

    Да, пожалуй это Так!

    18.03.2025

  • Vadim Ivanov

    При таком судействе и Амур занял бы ПЕРВОЕ место на Востоке!!!

    18.03.2025

  • Vadim Ivanov

    Нормальный 1-й период. Необходимо было забивать 3-4 пока Трактор просыпался. 2-й период поддушили судьи - удаления Земчёнка и Никишина (первое) высосаны из челябинского пальца. И СКА, как обычно поплыл, потому как НЕТ лидеров в команде. Точнее - единственный лидер всё же есть = НИКИШИН, благодаря которому и просочились в плей-офф! Дайте парню отдохнуть обе игры перед ПО!!! Саша легко стал поддаваться на провокации и БАЛЕТ соперника, ломать недешёвый инвентарь... 3-й период, как часто бывает, ЗАПЫЛЕСОСИЛ и Заврагин. Тоже пусть возьмёт отпуск за свой счёт вместе с Соколовым. Зыков пусть перекурит перед важными матчами, пригодится в дальнейшем. Набранные очки теперь не столь важны - всё равно сражаться придётся с одним из 3-х москоуклубиков. МИНСК на нас не пойдёт, т.к. вылетал уже трижды (дважды от Ротена). Вообщем, ПИЩИ для размышлений по самое горлышко, и надо ВСЕМ успокоиться... РАЗ! ДВА!! СКА!!! :hockey::hockey::hockey::hockey::hockey::hockey: Сегодня без пива, оставил в холодильнике до лучших времён

    18.03.2025

  • Сергей А.

    Трактор условно. ЧТЗ тоже. Мы Танкоград

    18.03.2025

  • Gordon

    Это несправедливо всё сваливать на вратарей! А судьи?! А календарь? Болельщики? Журналисты? США?..

    18.03.2025

  • Gordon

    Всякое бывает, но даже такой их переданный поклонник, как я, уже устал ждать новых шедевров... :)

    18.03.2025

  • Alexey Tarasov

    а вдруг? на наташек вдохновение найдёт:laughing:может что-то путное родят:grinning::frog::ghost:

    18.03.2025

  • Gordon

    Ничего опасного ) Неприятно - это да )

    18.03.2025

  • Сергей А.

    жаль опасно персонаж называть

    18.03.2025

  • Abellardo

    Вратари виноваты.)

    18.03.2025

  • Gordon

    Там не будет ничего нового)

    18.03.2025

  • Gordon

    Одна из самых уважаемых мной команд обыграла любителей лицемерно обходить лимит, возглавляемых известным персонажем. Это просто праздник какой-то! (с)

    18.03.2025

  • Evgen

    не по Хулио самбреро))

    18.03.2025

  • Бильбо Бэггинс

    Конечно,главный положенец болотных уйдёт и усё...

    18.03.2025

  • Evgen

    рекорд от СКА?

    18.03.2025

  • Evgen

    Да СКА видимо уже не важно, столько удалений.

    18.03.2025

  • Pimen

    Пока Трактор дремал ребята СКА выглядели орлами. Потом челябинцы очнулись и оставшееся время возили армейцев в их зоне. Победоносно выглядел лишь наш главный "стратег" Роман Ротенбнрг. Может армейцам не хватает зарплаты для колорийного питания, судя по физике? Готов помочь с пенсии.

    18.03.2025

  • Скиталец

    Ротен, не мужик:face_vomiting: Вещал, что семь игр возьмет. Не по сенька кепка:joy:

    18.03.2025

  • Ментяра

    Такого зверя завалили и конфу выиграли, как и писал, молодцы.

    18.03.2025

  • Yashma Inv1

    Тренер есть, вратарь есть, команда есть. И в кои-то веки нападение есть. Не припомню за всю историю, чтобы Трактор был среди лидеров по голам! Отдельные нападающие, периодически выстреливали, но чтобы вся команда - вот уж СПАСИБО, ублажили в этом сезоне!

    18.03.2025

  • Скиталец

    Наши парни молодцы! Вперед черно-белый Танкоград!)))

    18.03.2025

  • Сергей Чернов

    Долой Ротенберга.

    18.03.2025

  • Alexey Tarasov

    Ждём вадика с его аналитикой:sleepy::joy::100:

    18.03.2025

  • fell62

    СКА пропустило 200 шайб за сезон , пятаяя команда с конца ...с чем и поздравляем Романа )))

    18.03.2025

  • Haiaxi

    Поздравляю Ротенбреха с юбилейной 200-й шайбой! Ещё одно достижение, ещё один рекорд! Браво!

    18.03.2025

  • Yashma Inv1

    Вперёёёд, Челябинск!!!! Пора брать Кубок!!! Хоп-хоп, ЧТЗ!!!

    18.03.2025

  • steklyashkin

    Ну что, Новосибирск или немного подальше?

    18.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Буду банален, но таки трактором проехались

    18.03.2025

  • Vitamin007

    ромик? Все семь игр выиграл? Клоун!

    18.03.2025

  • Alexey Tarasov

    Молодцы Трактористы:thumbsup:хорошо прокатились:smile:

    18.03.2025

  • Юлия Васина

    Гениальное руковоство славного тренера СКА позволяет так безарно проигрыать матч за матчем.

    18.03.2025

