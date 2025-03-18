«Трактор» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Трактор» и СКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 18 марта. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире встречу в Челябинске покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и официальный сайт КХЛ. Для жителей регионов команд трансляция также организована на челябинком канале «ОТВ» и санкт-петербургском канале «78».
За ключевыми событиями и результатом игры «Трактор» — СКА можно следить в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Трактор» провел 66 игр, набрал 92 очка и перед игровым днем занимает первое место на «Востоке». Предыдущим соперником челябинцев в сезоне был «Авангард» (5:4).
У СКА — 65 игр, 79 очков и шестое место в Западной конференции. В пятницу питерские армейцы выиграли у «Сочи» (2:0).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -