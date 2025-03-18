«Трактор» и СКА сыграют в чемпионате КХЛ 18 марта

«Трактор» и СКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 18 марта. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу в Челябинске покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и официальный сайт КХЛ. Для жителей регионов команд трансляция также организована на челябинком канале «ОТВ» и санкт-петербургском канале «78».

За ключевыми событиями и результатом игры «Трактор» — СКА можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Трактор» провел 66 игр, набрал 92 очка и перед игровым днем занимает первое место на «Востоке». Предыдущим соперником челябинцев в сезоне был «Авангард» (5:4).

У СКА — 65 игр, 79 очков и шестое место в Западной конференции. В пятницу питерские армейцы выиграли у «Сочи» (2:0).