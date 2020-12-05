Дубль Бурдасова помог СКА разгромить «Трактор»

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Трактор» со счетом 5:1.

Дубль в составе армейцев оформил Антон Бурдасов, еще по шайбе забросили Кирилл Марченко, Артем Швец-Роговой и Владислав Каменев. Челябинцы ответили точным броском Томаша Гики.

После этого матча СКА с 46 очками занимает второе место в Западной конференции, «Трактор» с 44 очками — на третьей строчке Востока.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Голы: Бурдасов — 13 (Антипин, Кузьменко), 1:28 — 0:1. Гика — 9 (мен., Седлак, Исаев), 7:34 — 1:1. Бурдасов — 14 (бол., Ткачев), 9:11 — 1:2. Марченко — 10 (Морозов, Ожиганов), 25:18 — 1:3. Швец-Роговой — 1 (Антипин, Тренин), 33:38 — 1:4. Каменев — 5 (Ткачев), 56:03 — 1:5.

Вратари: Федотов (Вилл, 33:38) — Хелльберг.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 17 (2+9+6) — 33 (11+12+10).

Судьи: Сергеев, Соин.

5 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.