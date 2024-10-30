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Сегодня, 22:31

«Трактор» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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«Трактор» разгромил «Сибирь» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Трактор
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1 Трактор 22 16 6 34
2 Автомобилист 20 12 8 26
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5 Металлург Мг 22 10 12 21
6 Нефтехимик 22 8 14 21
7 Сибирь 20 9 11 19
8 Адмирал 20 8 12 19
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