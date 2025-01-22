«Трактор» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» на выезде переиграла «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3. Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

«Сибирь» набрала 47 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» идет 1-м на «Востоке» с 67 очками.