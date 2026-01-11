«Трактор» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Трактор» победил «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1. Игра прошла 11 января в Челябинске.

У хозяев по 2 очка набрали Андрей Светлаков (2+0) и Василий Глотов (1+1), еще один гол забил Виталий Кравцов. У гостей отличился Даниил Валитов.

«Трактор» с 48 очками занимает пятое место в турнирной таблице Воcточной конференции. «Сибирь» (39 очков) располагается на девятой строчке.