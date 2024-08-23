«Трактор» и «Сибирь» сыграют в матче Кубка Блинова 23 августа

«Трактор» и «Сибирь» сыграют в матче FONBET Кубка, посвященного памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова, в пятницу, 23 августа. Встреча пройдет на «G-Drive Арене» в Омске. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Трактор» — «Сибирь» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Прямая видеотрансляция матча будет доступна эксклюзивно в эфире канала «Хоккейный».

30-й розыгрыш Кубка, посвященного памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова, пройдет в рамках предсезонной подготовки клубов КХЛ с 20 по 25 августа. Команды проведут между собой по одному матчу. В общей сложности болельщики увидят десять игр.

Полное расписание турнира доступно в материале «СЭ» по ссылке. За Кубок Блинова будут бороться пять команд КХЛ: «Авангард» (Омск), «Сибирь» (Новосибирск), «Трактор» (Челябинск), «Локомотив» (Ярославль) и действующий обладатель Кубка Блинова «Барыс» (Астана).

Турнир в честь легендарного воспитанника омского хоккея проводится с 1982 года.