«Трактор» в матче Кубка Блинова обыграл «Сибирь»
«Трактор» в матче FONBET Кубка Блинова обыграл «Сибирь» со счетом 3:0.
Отличились Виталий Кравцов, Александр Кадейкин и Никита Тертышный.
В заключительном матче предсезонного турнира «Трактор» 24 августа сыграет с «Барысом», «Сибирь» 25 августа встретится с «Авангардом».
FONBET Кубок Блинова
«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Кравцов — 2 (Дер-Аргучинцев), 1:29 — 1:0. Кадейкин — 1 (бол., Дер-Аргучинцев, Кэмпфер), 29:34 — 2:0. Тертышный — 3 (Шварев, Щучинов), 46:12 — 3:0.
Вратари: Фукале — Костин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 33 (7+12+14) — 30 (9+8+13).
Судьи: Оскирко, Спирин.
23 августа. Омск. G-Drive Арена. 260 зрителей.
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|Ак Барс
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
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|0
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|Трактор
|0
|0
|0
|0
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|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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