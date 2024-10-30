«Трактор» забросил пять безответных шайб «Сибири» в домашнем матче КХЛ
«Трактор» разгромил «Сибирь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0.
Заброшенными шайбами отметились Михаил Котляревский, Никита Тертышный , Виталий Кравцов, Владимир Ткачев и Артем Блажиевский.
«Сибирь» потерпела пятое поражение кряду. Новосибирская команда идет на седьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ с 19 очками. «Трактор» лидирует, имея в активе 34 балла.
В следующем матче «Трактор» примет «Локомотив» 3 ноября, а «Сибирь» двумя днями ранее встретится на выезде с «Металлургом».
FONBET Чемпионат КХЛ
«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Голы: Котляревский — 7 (Ткачев), 18:25 — 1:0. Тертышный — 4 (Шабанов, Кадейкин), 21:22 — 2:0. Кравцов — 7 (Светлаков, Карпухин), 38:35 — 3:0. Ткачев — 7 (бол., Кравцов, Кэмпфер), 41:14 — 4:0. Блажиевский — 1 (Ткачев, Котляревский), 43:58 — 5:0.
Вратари: Фукале — Красоткин (Костин, 43:58).
Штраф: 6 — 12.
Броски: 35 (8+12+15) — 15 (8+4+3).
Судьи: Бирин, Морозов.
30 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|21
|17
|4
|36
|2
|СКА
|21
|15
|6
|31
|3
|Спартак
|20
|12
|8
|27
|4
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|5
|Северсталь
|20
|13
|7
|26
|6
|Динамо М
|20
|11
|9
|24
|7
|Торпедо
|21
|10
|11
|23
|8
|Динамо Мн
|20
|10
|10
|21
|9
|Витязь
|21
|10
|11
|21
|10
|Куньлунь РС
|21
|7
|14
|16
|11
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|22
|16
|6
|34
|2
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|3
|Ак Барс
|18
|12
|6
|24
|4
|Сал. Юлаев
|17
|11
|6
|22
|5
|Металлург Мг
|22
|10
|12
|21
|6
|Нефтехимик
|22
|8
|14
|21
|7
|Сибирь
|20
|9
|11
|19
|8
|Адмирал
|20
|8
|12
|19
|9
|Лада
|20
|8
|12
|19
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|21
|5
|16
|12
|12
|Барыс
|20
|5
|15
|11
|30.10
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|5 : 0
|30.10
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -