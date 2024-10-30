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Сегодня, 19:13

«Трактор» забросил пять безответных шайб «Сибири» в домашнем матче КХЛ

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«Трактор» разгромил «Сибирь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0.

Заброшенными шайбами отметились Михаил Котляревский, Никита Тертышный , Виталий Кравцов, Владимир Ткачев и Артем Блажиевский.

«Сибирь» потерпела пятое поражение кряду. Новосибирская команда идет на седьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ с 19 очками. «Трактор» лидирует, имея в активе 34 балла.

В следующем матче «Трактор» примет «Локомотив» 3 ноября, а «Сибирь» двумя днями ранее встретится на выезде с «Металлургом».

FONBET Чемпионат КХЛ

«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Котляревский — 7 (Ткачев), 18:25 — 1:0. Тертышный — 4 (Шабанов, Кадейкин), 21:22 — 2:0. Кравцов — 7 (Светлаков, Карпухин), 38:35 — 3:0. Ткачев — 7 (бол., Кравцов, Кэмпфер), 41:14 — 4:0. Блажиевский — 1 (Ткачев, Котляревский), 43:58 — 5:0.

Вратари: Фукале — Красоткин (Костин, 43:58).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 35 (8+12+15) — 15 (8+4+3).

Судьи: Бирин, Морозов.

30 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Трактор
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1 Локомотив 21 17 4 36
2 СКА 21 15 6 31
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4 ЦСКА 21 10 11 27
5 Северсталь 20 13 7 26
6 Динамо М 20 11 9 24
7 Торпедо 21 10 11 23
8 Динамо Мн 20 10 10 21
9 Витязь 21 10 11 21
10 Куньлунь РС 21 7 14 16
11 Сочи 19 7 12 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 22 16 6 34
2 Автомобилист 20 12 8 26
3 Ак Барс 18 12 6 24
4 Сал. Юлаев 17 11 6 22
5 Металлург Мг 22 10 12 21
6 Нефтехимик 22 8 14 21
7 Сибирь 20 9 11 19
8 Адмирал 20 8 12 19
9 Лада 20 8 12 19
10 Авангард 19 7 12 15
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