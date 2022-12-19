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Сегодня, 19:20

«Трактор» победил «Сибирь» и ушел с последнего места на Востоке

Иван Шитик
Корреспондент
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«Трактор» на своем льду победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились нападающие Владимир Ткачев, Михаил Котляревский и Антон Бурдасов.

Ткачев прервал 26-матчевую серию без голов. Форвард челябинской команды забил гол впервые с 4 октября — тогда он отличился в матче с «Металлургом» (2:5).

В составе «Сибири» голы на счету форвардов Александра Шарова и Владимира Бутузова.

«Трактор» набрал 37 очков и ушел с последнего места в Восточной конференции. «Сибирь» потерпела третье поражение подряд и остается на четвертой строчке на Востоке (51 очко).

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«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Ткачев — 7 (Шепелев), 14:31 — 1:0. Котляревский — 4 (Блажиевский, Стась), 14:47 — 2:0. Шаров — 18 (бол.), 20:26 — 2:1. Бурдасов — 13 (бол., Хэмилтон, Бывальцев), 23:38 — 3:1. Бутузов — 17 (Бек, Пьянов), 59:41 — 3:2.

Вратари: Мыльников — Красоткин (58:00 — 59:41).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 26 (10+13+3) — 29 (9+12+8).

Судьи: Раминг, Соин.

19 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 4012 зрителей.

ХК Сибирь
ХК Трактор
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Западная конференция И В П О
1 СКА 41 33 8 69
2 Локомотив 40 24 16 54
3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 40 18 22 44
8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 41 14 27 32
11 Сочи 38 5 33 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 40 28 12 59
2 Металлург 40 25 15 54
3 Сибирь 42 24 18 51
4 Адмирал 41 23 18 51
5 Сал. Юлаев 39 21 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 39 16 23 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Нефтехимик 39 17 22 35
11 Трактор 41 15 26 35
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24.12
19.12 17:00
Автомобилист – Адмирал
 2 : 3
19.12 17:00
Металлург – Амур
 3 : 1
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 1 : 2 Б
19.12 17:00
Трактор – Сибирь
 3 : 2
19.12 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
19.12 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
19.12 19:00
Торпедо – Северсталь
 - : -
19.12 19:10
Динамо Мн – ЦСКА
 - : -
19.12 19:30
СКА – Витязь
 - : -
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