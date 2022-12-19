«Трактор» победил «Сибирь» и ушел с последнего места на Востоке
«Трактор» на своем льду победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
В составе победителей голами отметились нападающие Владимир Ткачев, Михаил Котляревский и Антон Бурдасов.
Ткачев прервал 26-матчевую серию без голов. Форвард челябинской команды забил гол впервые с 4 октября — тогда он отличился в матче с «Металлургом» (2:5).
В составе «Сибири» голы на счету форвардов Александра Шарова и Владимира Бутузова.
«Трактор» набрал 37 очков и ушел с последнего места в Восточной конференции. «Сибирь» потерпела третье поражение подряд и остается на четвертой строчке на Востоке (51 очко).
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«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Голы: Ткачев — 7 (Шепелев), 14:31 — 1:0. Котляревский — 4 (Блажиевский, Стась), 14:47 — 2:0. Шаров — 18 (бол.), 20:26 — 2:1. Бурдасов — 13 (бол., Хэмилтон, Бывальцев), 23:38 — 3:1. Бутузов — 17 (Бек, Пьянов), 59:41 — 3:2.
Вратари: Мыльников — Красоткин (58:00 — 59:41).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 26 (10+13+3) — 29 (9+12+8).
Судьи: Раминг, Соин.
19 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 4012 зрителей.
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|9
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|40
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|Нефтехимик
|39
|17
|22
|35
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|Трактор
|41
|15
|26
|35
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|2 : 3
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|3 : 1
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|1 : 2 Б
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|3 : 2
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Витязь
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