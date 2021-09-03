«Трактор» и «Металлург» с побед стартовали в новом сезоне КХЛ

«Трактор» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу челябинского клуба. Победную шайбу в овертайме забросил Ник Бэйлен.

В параллельном матче магнитогорский «Металлург» уверенно обыграл «Автомобилист» в Екатеринбурге — 6:2. Дубль у «Магнитки» оформил Денис Зернов.

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«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Коротков — 1 (мен., Голубев), 2:15 — 0:1. Шор — 1 (Шаров, Миловзоров), 9:04 — 0:2. Тертышный — 1 (Гика, Телегин), 10:54 — 1:2. Яруллин — 1 (бол., Пилут, Ткачев), 56:29 — 2:2. Бэйлен — 1 (Седлак, Пулккинен), 64:46 — 3:2.

Вратари: Вилл — Сятери.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (16+4+7+5) — 30 (8+15+4+3).

Судьи: Оленин, Сергеев.

3 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:6 (0:2, 2:2, 0:2)

Голы: Никонцев — 1 (Чибисов), 3:29 — 0:1. Чибисов — 1 (Кошелев), 6:59 — 0:2. Майе — 1 (Лайпсик), 28:20 — 0:3. Зернов — 1 (Хультстрем, Акользин), 31:02 — 0:4. Ситников — 1 (Макеев, Жукенов), 34:02 — 1:4. Мэйсек — 1 (бол., Спунер, Блэкер), 38:31 — 2:4. Зернов — 2 (бол., Яковлев), 41:30 — 2:5. Хультстрем — 1 (бол., Голдобин, Майе), 59:15 — 2:6.

Вратари: Коварж — Кошечкин.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 26 (8+11+7) — 26 (9+12+5).

Судьи: Белов, Кулаков.

3 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».