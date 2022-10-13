«Сибирь» победила «Трактор» благодаря шайбе Бека в овертайме
«Сибирь» обыграла «Трактор» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.
В основное время у хозяев отличился Алексей Бывальцев, а у гостей — Вячеслав Основин. Победную шайбу в овертайме забросил форвард новосибирцев Тэйлор Бек.
«Сибирь» поднялась на четвертое место в таблице Восточной конференции с 20 очками в 19 матчах, «Трактор» идет на девятой строчке с 15 очками в 19 играх.
«Сибирь» проведет следующий матч 15 октября на выезде против московского «Динамо», «Трактор» примет на своем льду «Ак Барс» 16 октября.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Бывальцев — 4 (Калинин, Телегин), 16:19 — 1:0. Основин — 2 (Морозов, Мерфи), 51:20 — 1:1. Бек — 5 (Голубев), 63:57 — 1:2.
Вратари: Проскуряков — Красоткин.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 24 (9+7+7+1) — 26 (7+6+12+1).
Судьи: Наумов, Степучев.
13 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|18
|16
|2
|33
|2
|Динамо М
|18
|13
|5
|28
|3
|Локомотив
|17
|10
|7
|23
|4
|Торпедо
|17
|11
|6
|23
|5
|Спартак
|19
|9
|10
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|18
|10
|8
|23
|8
|Динамо Мн
|18
|7
|11
|18
|9
|Куньлунь
|18
|7
|11
|17
|10
|Северсталь
|17
|7
|10
|17
|11
|Сочи
|16
|3
|13
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|17
|12
|5
|25
|2
|Металлург
|17
|11
|6
|24
|3
|Сал. Юлаев
|17
|9
|8
|21
|4
|Сибирь
|19
|9
|10
|20
|5
|Барыс
|18
|9
|9
|19
|6
|Ак Барс
|16
|8
|8
|19
|7
|Адмирал
|18
|7
|11
|16
|8
|Авангард
|17
|7
|10
|15
|9
|Нефтехимик
|18
|7
|11
|15
|10
|Трактор
|19
|6
|13
|15
|11
|Амур
|17
|5
|12
|13
|14.10
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|- : -
|14.10
|19:00
|
Куньлунь – Северсталь
|- : -