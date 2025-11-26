«Трактор» забросил девять шайб «Шанхаю» и одержал самую крупную победу в КХЛ в своей истории

«Трактор» на домашнем льду разгромил «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 9:0.

4 очка набрал форвард челябинцев Андрей Светлаков — дубль и две голевые передачи. 3 (1+2) очка на счету Джоша Ливо. По одной шайбе забросили Александр Кадейкин, Григорий Дронов, Джордан Гросс, Андрей Никонов, Егор Коршков и Виталий Кравцов.

Голкипер хозяев Савелий Шерстнев отыграл на ноль, отразив 27 бросков по своим воротам.

«Трактор» одержал самую крупную победу в истории клуба в КХЛ. Предыдущий рекорд был установлен в матче против «Барыса» (8:0) в сезоне-2024/25.

«Трактор» прервал серию из четырех поражений подряд. С 33 очками команда занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» идет седьмым на «Западе» — 33 очка.