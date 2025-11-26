«Трактор» и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в чемпионате НХЛ 26 ноября

«Трактор» и «Шанхай Дрэгонс» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 26 ноября. Игра пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В.Белоусова в Челябинске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

26 ноября, 17:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск) Трактор Шанхай Дрэгонс

За основными событиями и результатом игры «Трактор» — «Шанхай Дрэгонс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Челябинска игру также покажет местный канал «ОТВ».

«Трактор» набрал 31 очко в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2025/26, «Шанхай Дрэгонс» — 33 очка в 28 играх.

В предыдущий четверг челябинцы уступили «Амуру» (4:6), а «драконы» в воскресенье проиграли в серии буллитов «Ак Барсу» (2:3 Б).

Матч «Трактор» — «Шанхай Дрэгонс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс