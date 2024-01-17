«Трактор» сыграет с «Северсталью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в среду, 17 января. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имения В. Белоусова в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Трактор» — «Северсталь» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime, а также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует платный онлайн-сервис «Кинопоиск».

Для жителей Челябинска трансляция будет доступна на телеканале ОТВ. Начало эфира — 18.50 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика