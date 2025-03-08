«Трактор» обыграл «Северсталь» в КХЛ

«Трактор» дома победил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.

Победу челябинцам принесли шайбы Семена Дер-Аргучинцева, Григория Дронова, Андрея Светлакова, Максима Шабанова и Никиты Коростелева.

Единственную шайбу гостей забросил Кирилл Пилипенко.

«Трактор» (88 очков) после 63 матчей лидирует в Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» (75) идет шестой на «Западе» после 62 игр.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Голы: Дер-Аргучинцев — 11 (Робинсон, Телегин), 13:27 — 1:0. Дронов — 13 (Дэй, Светлаков), 30:23 — 2:0. Светлаков — 16 (бол., Глотов, Ткачев), 40:47 — 3:0. Пилипенко — 29 (Буренов, Аймурзин), 44:22 — 3:1. Шабанов — 21 (Кадейкин), 49:28 — 4:1. Коростелев — 17 (бол., Кравцов, Шабанов), 57:27 — 5:1.

Вратари: Фукале — Самойлов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (4+12+12) — 31 (13+8+10).

Судьи: Гамалей, Сидоренко.

8 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.