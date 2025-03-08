«Трактор» обыграл «Северсталь» в КХЛ
«Трактор» дома победил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.
Победу челябинцам принесли шайбы Семена Дер-Аргучинцева, Григория Дронова, Андрея Светлакова, Максима Шабанова и Никиты Коростелева.
Единственную шайбу гостей забросил Кирилл Пилипенко.
«Трактор» (88 очков) после 63 матчей лидирует в Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» (75) идет шестой на «Западе» после 62 игр.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Голы: Дер-Аргучинцев — 11 (Робинсон, Телегин), 13:27 — 1:0. Дронов — 13 (Дэй, Светлаков), 30:23 — 2:0. Светлаков — 16 (бол., Глотов, Ткачев), 40:47 — 3:0. Пилипенко — 29 (Буренов, Аймурзин), 44:22 — 3:1. Шабанов — 21 (Кадейкин), 49:28 — 4:1. Коростелев — 17 (бол., Кравцов, Шабанов), 57:27 — 5:1.
Вратари: Фукале — Самойлов.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 28 (4+12+12) — 31 (13+8+10).
Судьи: Гамалей, Сидоренко.
8 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 0
|
Металлург Мг - Торпедо
0 - 0
|
Локомотив - Сал. Юлаев
0 - 0
|
Авангард - ЦСКА
0 - 0
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|8.04
|16:30
|Авангард – ЦСКА
|- : -
|8.04
|19:30
|Локомотив – Салават Юлаев
|- : -