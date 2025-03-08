8 марта 2025, 16:16

«Трактор» обыграл «Северсталь» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Трактор» дома победил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.

Победу челябинцам принесли шайбы Семена Дер-Аргучинцева, Григория Дронова, Андрея Светлакова, Максима Шабанова и Никиты Коростелева.

Единственную шайбу гостей забросил Кирилл Пилипенко.

«Трактор» (88 очков) после 63 матчей лидирует в Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» (75) идет шестой на «Западе» после 62 игр.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Голы: Дер-Аргучинцев — 11 (Робинсон, Телегин), 13:27 — 1:0. Дронов — 13 (Дэй, Светлаков), 30:23 — 2:0. Светлаков — 16 (бол., Глотов, Ткачев), 40:47 — 3:0. Пилипенко — 29 (Буренов, Аймурзин), 44:22 — 3:1. Шабанов — 21 (Кадейкин), 49:28 — 4:1. Коростелев — 17 (бол., Кравцов, Шабанов), 57:27 — 5:1.

Вратари: Фукале — Самойлов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (4+12+12) — 31 (13+8+10).

Судьи: Гамалей, Сидоренко.

8 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Источник: Таблица КХЛ
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Уволят ли Ларионова? Ротенберг в «Динамо»? Первый раунд плей-офф КХЛ
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
1/4 финала Счет в серии
0 - 0
1. Динамо Мн - Ак Барс
_ - _
2. Динамо Мн - Ак Барс
_ - _
3. Ак Барс - Динамо Мн
_ - _
4. Ак Барс - Динамо Мн
_ - _
0 - 0
Металлург Мг - Торпедо
0 - 0
1. Металлург Мг - Торпедо
_ - _
2. Металлург Мг - Торпедо
_ - _
3. Торпедо - Металлург Мг
_ - _
4. Торпедо - Металлург Мг
_ - _
0 - 0
Локомотив - Сал. Юлаев
0 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
_ - _
2. Локомотив - Сал. Юлаев
_ - _
3. Сал. Юлаев - Локомотив
_ - _
4. Сал. Юлаев - Локомотив
_ - _
0 - 0
Авангард - ЦСКА
0 - 0
1. Авангард - ЦСКА
_ - _
2. Авангард - ЦСКА
_ - _
3. ЦСКА - Авангард
_ - _
4. ЦСКА - Авангард
_ - _
0 - 0
1/8 финала
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
1. Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
2. Металлург Мг - Сибирь
5 - 1
3. Сибирь - Металлург Мг
1 - 3
4. Сибирь - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Сибирь
1 - 0
4 - 1
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
1. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
2. Динамо Мн - Динамо М
4 - 1
3. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
4. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
4 - 0
Локомотив - Спартак
4 - 1
1. Локомотив - Спартак
5 - 3
2. Локомотив - Спартак
1 - 2
3. Спартак - Локомотив
3 - 4
4. Спартак - Локомотив
0 - 2
5. Локомотив - Спартак
3 - 2
4 - 1
Авангард - Нефтехимик
4 - 1
1. Авангард - Нефтехимик
4 - 2
2. Авангард - Нефтехимик
3 - 4
3. Нефтехимик - Авангард
1 - 2
4. Нефтехимик - Авангард
2 - 5
5. Авангард - Нефтехимик
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Трактор
4 - 1
1. Ак Барс - Трактор
3 - 2
2. Ак Барс - Трактор
4 - 2
3. Трактор - Ак Барс
3 - 2
4. Трактор - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Трактор
2 - 1
4 - 1
ЦСКА - СКА
4 - 1
1. ЦСКА - СКА
3 - 2
2. ЦСКА - СКА
4 - 2
3. СКА - ЦСКА
1 - 0
4. СКА - ЦСКА
2 - 4
5. ЦСКА - СКА
6 - 2
4 - 1
Северсталь - Торпедо
1 - 4
1. Северсталь - Торпедо
1 - 4
2. Северсталь - Торпедо
4 - 0
3. Торпедо - Северсталь
3 - 1
4. Торпедо - Северсталь
3 - 2
5. Северсталь - Торпедо
3 - 4
1 - 4
Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 4
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
0 - 1
3. Сал. Юлаев - Автомобилист
4 - 3
4. Сал. Юлаев - Автомобилист
5 - 2
5. Автомобилист - Сал. Юлаев
5 - 2
6. Сал. Юлаев - Автомобилист
4 - 3
2 - 4
