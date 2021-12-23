«Северсталь» уступила «Трактору» со счетом 1:6 и продлила серию без побед до пяти матчей

«Трактор» дома обыграл «Северсталь» со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Виталий Кравцов, Никита Тертышный, Владимир Ткачев, Тему Пулккинен, Томаш Гика и Игорь Исаев.

В составе команды из Череповца единственный гол забил Кирилл Пилипенко. Это поражение стало пятым подряд для «Северстали».

«Трактор» набрал 59 очков и остается на втором месте Восточной конференции. «Северсталь» занимает шестое место на Западе, имея на счету 52 очка.

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«Трактор» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) — 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)

Голы: Кравцов — 6 (Яруллин, Пилут), 11:16 — 1:0. Пилипенко — 9 (бол., Няттинен), 22:03 — 1:1. Тертышный — 19 (Седлак), 22:58 — 2:1. Ткачев — 8 (Абрамов, Кравцов), 28:19 — 3:1. Пулккинен — 19 (бол., Пилут), 33:06 — 4:1. Гика — 8 (мен., п.в., Пилут, Яруллин), 39:39 — 5:1. Исаев — 1 (Кравцов, Яруллин), 58:07 — 6:1.

Вратари: Вилл — Подъяпольский (Шугаев, 33:06, 39:31 — 39:39).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 33 (8+12+13) — 38 (15+13+10).

Судьи: Ансонс, Оскирко.

23 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.