«Северсталь» уступила «Трактору» со счетом 1:6 и продлила серию без побед до пяти матчей
«Трактор» дома обыграл «Северсталь» со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Виталий Кравцов, Никита Тертышный, Владимир Ткачев, Тему Пулккинен, Томаш Гика и Игорь Исаев.
В составе команды из Череповца единственный гол забил Кирилл Пилипенко. Это поражение стало пятым подряд для «Северстали».
«Трактор» набрал 59 очков и остается на втором месте Восточной конференции. «Северсталь» занимает шестое место на Западе, имея на счету 52 очка.
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«Трактор» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) — 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)
Голы: Кравцов — 6 (Яруллин, Пилут), 11:16 — 1:0. Пилипенко — 9 (бол., Няттинен), 22:03 — 1:1. Тертышный — 19 (Седлак), 22:58 — 2:1. Ткачев — 8 (Абрамов, Кравцов), 28:19 — 3:1. Пулккинен — 19 (бол., Пилут), 33:06 — 4:1. Гика — 8 (мен., п.в., Пилут, Яруллин), 39:39 — 5:1. Исаев — 1 (Кравцов, Яруллин), 58:07 — 6:1.
Вратари: Вилл — Подъяпольский (Шугаев, 33:06, 39:31 — 39:39).
Штраф: 12 — 6.
Броски: 33 (8+12+13) — 38 (15+13+10).
Судьи: Ансонс, Оскирко.
23 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
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