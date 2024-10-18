«Трактор» и «Салават Юлаев» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Трактор» и «Салават Юлаев» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 18 октября. Игра пройдет на Ледовой арене «Трактор» в Челябинске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ», трансляция начнется за 10 минут до старта игры. Также прямой эфир проведут канал «ОТВ» в Челябинске и «БСТ» в Уфе для жителей этих регионов.

С ключевыми событиями игры «Трактор» — «Салават Юлаев» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

«Трактор» возглавляет таблицу Восточной конференции с 24 очками в 16 матчах. «Салават Юлаев» набрал 16 очков в 13 играх. провел 13 матчей и заработал 16 баллов.

Соперники дважды встречались в регулярном чемпионате-2024/25, оба раза победил «Салават» — 2:1 Б и 5:3. В предыдущем сезоне «Трактор» выбил уфимцев в первом раунде плей-офф (4-2).

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