«Салават Юлаев» всухую обыграл «Трактор»

«Салават Юлаев» на выезде одержал победу над «Трактором» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:0.

За уфимскую команду по шайбе забросили Евгений Бирюков, Вячеслав Лещенко и дубль оформил Артем Пименов.

Челябинская команда занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции (16 очков в 15 играх). Клуб из Уфы располагается на 8-й позиции (14 очков в 13 встречах).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Пименов — 1 (Алалыкин, Башкиров), 7:59 — 0:1. Бирюков — 1 (Пименов, Башкиров), 32:05 — 0:2. В. Лещенко — 1 (Сучков, Газимов), 42:17 — 0:3. Пименов — 2 (бол., Коледов), 54:09 — 0:4.

Вратари: Фукале — Ежов.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 17 (10+4+3) — 20 (8+6+6).

Судьи: Белов, Овчинников.

4 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.